El pleno municipal de Villena exige reparar el embalse de San Diego y la culminación de todas las infraestructuras del Júcar-Vinalopó

El pleno municipal del Ayuntamiento de Villena, celebrado este jueves, ha aprobado una Moción consensuada por todos los grupos políticos en la que se exige a las distintas administraciones que culmine las infraestructuras vinculadas al trasvase Júcar-Vinalopó.

Entre otras cuestiones se urge la reparación del embalse de San Diego, que se ejecuten las obras del desdoblamiento de la conducción genera del trasvase y que se culmine el conjunto de la red en la margen izquierda del río para atender a los regantes de las comarcas del Vinalopó y de L’Alacantí.

La propuesta de acuerdo va dirigida al Ministerio de Transición Ecológica, a la Conselleria de Agricultura y a las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura.

En la Moción suscrita por todas las formaciones políticas con representación en la Corporación de Villena se defiende que contar con el embalse de San Diego para poder almacenar hasta 20 hectómetros cúbicos de agua es esencial para garantizar el suministro de agua para el riesgo en las zonas bajas del Vinalopó, así como para posibilitar una protección reforzada para los acuíferos de Villena.

Además, se sugiere completar esa infraestructura con la cubrición de placas fotovoltaicas lo que evitaría, señala el texto del acuerdo, evitar la evaporación de agua y generaría energía para las operaciones de bombeo que fuera necesarias.

El texto también señala la importancia de acabar las obras del postrasvase, remodelar el Embalse del Toscar, que está ubicado en Monóvar, y el desdoblamiento de los tramos I y II de la conducción general, actual cuello de botella para liberar caudales.

Desde el Ayuntamiento de Villena se ha incidido en que todas esas actuaciones “exige una coordinación entre las administraciones” ya que “sólo mediante una planificación conjunta y coordinada será posible ejecutar y finalizar todas las infraestructuras pendientes de una forma integral, eficiente y sin discriminaciones entre territorios o usuarios”.