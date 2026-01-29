El Plan Aceras de Elche llega a la calle Ruperto Chapí y lo hará también a los barrios Altabix, Carrús y Sector V

Con un presupuesto de 160.000 euros, el Ayuntamiento de Elche ha impulsado la renovación de aceras en la calle Ruperto Chapí. Del mismo modo, se va a renovar las farolas del alumbrado público y plantar árboles en toda la vía y en un tramo de la calle Joseé María Buck.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses y son parte del bautizado por el gobierno local como Plan Aceras, que está dotado de 1,2 millones de euros y en el marco del que también se va a actuar en otras zonas, entre ellas los barrios Altabix, Carrús y Sector V.

Además, el alcalde de Elche Pablo Ruz ha avanzado que tanto en la calle Ruperto Chapí como en la calle Arbres se van a proceder a la plantación de árboles: “Mi objetivo es que en Elche no haya una sola calle sin árboles, porque los árboles son vida y el único refugio climático real y natural que existe”, ha señalado el primer edil ilicitano que ha subrayado que el Plan Aceras ha permitido intervenir recientemente en la zona de la calle Aljub y las calles adyacentes a Santa Ana, con obras de plataforma única y renovación de aceras. Además, están en marcha trabajos de esas características en la calle Verónica.

Pablo Ruz ha recalcado que “esto es avanzar, esto es reforma urbana y esto es invertir en la ciudad, que es lo que nos piden los vecinos”.

Por otro lado, durante el trimestre del presente año se va a renovar el parque infantil que hay junto a la iglesia del Sagrado Corazón con el objetivo de ampliarlo en la medida de lo posible y modernizar unas instalaciones que se encuentran muy desgastadas por el uso.