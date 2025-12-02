Petrer construye una rotonda en la intersección de la avenida Salinetas con Dámaso Navarro

El Ayuntamiento de Petrer ha promovido la construcción de una nueva rotonda en la intersección entre la avenida Salinetas y la calle Dámaso Navarro, en la parte superior del Parque 9 de Octubre, que es uno de los accesos principales al casco urbano.

Las obras han comenzado, suponen una inversión de casi 48.400 euros y la actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, optimizar la fluidez del tráfico y ofrecer una imagen más cuidada del entorno.

La iniciativa se pone en marcha después que, durante los últimos meses y de manera experimental para comprobar la efectividad, el haya permanecido instalada en esa misma zona una rotonda provisionales a modo de prueba: “Es una actuación muy necesaria en un punto donde confluyen numerosos vehículos a diario”, ha destacado David Morcillo, concejal de Urbanismo que ha defendido que la nueva rotonda “permitirá reducir maniobras bruscas, evitar retenciones y ofrecer una circulación más ordenada, segura y previsible para conductores y peatones”.

La obra incluye también la renovación completa del alumbrado público, sustituyendo las luminarias existentes por tecnología LED más eficiente e instalando una nueva columna central de nueve metros de altura.

De forma paralela, se adecuarán los pasos peatonales y se ampliarán las aceras siguiendo criterios de accesibilidad, con el objetivo de mejorar la seguridad y comodidad.

Además, la intervención recoge trabajos de demolición, movimientos de tierra y una nueva urbanización del entorno inmediato, junto con la renovación de pavimentos y de las redes de servicio necesarias para su correcta integración.