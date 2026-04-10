Petrer anuncia la reapertura de la plaza Joan Fuster como un espacio más abierto y accesible

El Ayuntamiento de Petrer ha anunciado este viernes la inminente reapertura de la plaza Joan Fuster, en el barrio de La Frontera, tras las obras de remodelación llevadas a cabo en los últimos meses, que han permitido transformar ese espacio en una zona más abierta, accesible y adaptada a las necesidades del vecindario.

Ese acto se va a hacer coincidir con la celebración del Día del Vecino, que tendrá lugar el próximo sábado 18 de abril.

La intervención ha supuesto una inversión de más de 132.000 euros. Se han eliminado los antiguos parterres y del cerramiento perimetral, dando lugar a un espacio diáfano con accesos accesibles en todo su perímetro mediante rampas. Asimismo, se ha mantenido el arbolado existente, integrándolo en la nueva configuración mediante alcorques independientes con acabado de grava.

También se ha renovado por completo el área de juegos infantiles de ese espacio público, incorporándose nuevos elementos y pavimento de césped artificial amortiguador. Del mismo se ha mejorado el mobiliario urbano, con la colocación de nuevos bancos, papeleras y barandillas. Además, se ha actuado sobre el alumbrado público.

“Recuperamos para el barrio un espacio completamente renovado que siempre ha sido el epicentro de la convivencia y el pulmón de este barrio y con esta importante remodelación se potencia mucho más esa convivencia, ese espacio para seguir haciendo barrio y seguir haciendo ciudad”, ha destacado Irene Navarro, alcaldesa de Petrer que también ha afirmado que con la actuación ejecutada “se da respuesta a una reivindicación histórica del vecindario de La Frontera, haciéndonos eco de las aportaciones de todas las vecinas y vecinos a través de los representantes de la asociación”.