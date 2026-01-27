Petrer amplía el proyecto de compostaje comunitario con nuevas composteras en los barrios San José y Salinetas

El Ayuntamiento de Petrer ha dado un paso más en la ampliación del proyecto de compostaje comunitario con el que cuenta la localidad. Lo ha hecho con la instalación de dos nuevas zonas de composteras. Una de ellas está emplazada en la calle Riu Serpis, en el barrio San José, y la otra en el barrio de Salinetas.

Actualmente, alrededor de 80 personas participan de forma activa en Petrer en las composteras comunitarias que ya existen, que están en la avenida Hispanoamérica, calle La Virgen, barrio San Rafael y huertos populares.

Según las cifras facilitadas por el Ayuntamiento del municipio de la comarca del Medio Vinalopó, en las últimas tandas de compostaje, cada compostera ha generado en torno a 80 kilos de compost, que se han repartido entre las personas participantes y que también se están utilizando en jardinería municipal y en campañas de concienciación ambiental.

El proyecto, que se desarrolla en colaboración con el Consorcio Crea, tiene como objetivo reducir la cantidad de residuos que acaban en el contenedor gris, fomentar hábitos más sostenibles y promover la implicación directa de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente.

Con la instalación de las nuevas composteras, se persigue ampliar la red de compostaje comunitario en zonas con viviendas unifamiliares y espacios verdes.