Pedro Bigas, franjiverde hasta junio de 2027

El central Pedro Bigas vestirá la camiseta del Elche CF al menos una temporada más tras renovar su contratado hasta el 30 de junio del próximo año.

El futbolista, que tiene 35 años, llegó al Elche en julio del año 2021, con lo que la próxima temporada será su sexta en el club.

En las cinco campañas que lleva en el club se consolidado como una de las referencias del equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ha disputado 144 partidos oficiales, de los que en 88 ha lucido el brazalete de capitán.

Pedro Bigas es el segundo jugador de la plantilla que finalizaba contrato el próximo mes junio que amplía su compromiso con el club después que hace unos días firmara también su renovación el portero argentino Matías Dituro.

Partido contra el Aston Villa

Tanto Bigas como Dituro van a estar este viernes con el resto de los jugadores disponibles del primer equipo en las instalaciones del Pinatar Arena, donde a las 11:30 horas, el Elche CF disputa un partido amistoso ante el Aston Villa inglés dirigido por el española Unai Emery.