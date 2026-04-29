Paso definitivo para las obras de reforma integral del Mercado de Plaza Madrid y Plaza Barcelona

El Ayuntamiento de Elche ha dado un paso definitivo para el futuro de los Mercados de Plaza Madrid y Plaza Barcelona. La Junta de Gobierno Local aprueba esta semana la adjudicación de las obras de reforma integral de ambos espacios, que está previsto que comiencen la primera quincena del mes de junio.

La edil de Mercados, Loli Serna, ha señalado que en el caso del Mercado de Plaza Madrid, la actuación se ha adjudicado a la mercantil UTE ACSA-PROMED por un importe de 2’512 millones de euros y un plazo de ejecución de 10 meses.

El proyecto contempla la reforma integral, acondicionamiento y mejora de la eficiencia energética del mercado. La actuación se centrará en la reforma exterior con la mejora de las fachadas y cubiertas, además de los cambios en suelos, cerramientos, iluminación o sistemas de ventilación. A diferencia del de Plaza Barcelona, el mercado de Plaza de Madrid ocupará las dos plantas del edificio, con los puestos redistribuidos para mejorar la accesibilidad y comodidad de vendedores y clientes.

El nuevo espacio se concibe como una gran plaza cubierta conformada por los puestos de venta, que pasan a ubicarse en el perímetro del edificio entorno a un vestíbulo central que comunica ambas plantas visual, atmosférica y arquitectónicamente y un hueco vertical que ilumina cenitalmente el centro del mercado.

Este edificio data de 1970 y fue en 1994 cuando se realizó la primera reforma de este espacio. En la actualidad son 8 los puestos ubicados en el edificio y tras la reforma, el máximo será de alrededor de 20 puestos.

En el caso del Mercado de Plaza Barcelona las obras se adjudican a la mercantil Binaria Compañía General de Construcciones, S.L por un importe de 1’942 millones de euros y un mismo plazo de ejecución de 10 meses.

El proyecto propone “compatibilizar el uso comercial y el administrativo, empleando para ello las distintas plantas”. Con esa premisa se dispone de los espacios comerciales en planta baja y las oficinas municipales se ubican en la planta superior, a las que se accede a través de una escalera situada en el acceso.

De esta forma, trata de recuperar la esencia del mercado actualizando sus instalaciones, adaptándolo a los nuevos requerimientos funcionales, sociales, comerciales, de sostenibilidad ambiental y accesibilidad, reforzando su carácter de lugar de encuentro y fomentando la actividad comercial de proximidad.

En la planta baja se ubicarán todos los puestos, un total de 12. La planta primera dispondrá de oficinas municipales con espacios de trabajo colaborativo y despachos individuales.

El Mercado de Plaza de Barcelona se construyó en 1967 y fue en 1992 cuando se realizó la mejora del espacio. Actualmente hay 7 puestos en la planta baja y 5 en la primera.