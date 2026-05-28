Los pasajeros en el autobús urbano de Elche crecen un 13 % en los primeros cuatro meses de este año

El servicio de transporte público en autobús ha crecido durante el primer cuatrimestre de este año un 13 % respecto al mismo periodo del pasado año, registrando 5,4 millones de viajeros.

Las estimaciones que maneja la empresa Avanza Elche, concesionaria del servicio, apuntan a que este año se puede cerrar con hasta 17 millones de usuarios.

Además, las líneas del transporte público en autobús a las pedanías han experimentado un crecimiento cifrado en el 74 %.

Del total de viajeros registrados de enero a abril, el 90 % utiliza el servicio urbano mientras que el 10 % corresponde a las líneas de pedanías: “Estos datos reflejan una realidad muy clara y es que cada vez más personas eligen el transporte público para desplazarse por todo el municipio”, ha valorado este jueves Claudio Guilabert, concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Elche.

Por otro lado, Guilabert ha destacado el avance en la digitalización del servicio y ha explicado que actualmente sólo el 6 % de los usuarios pagan en efectivo, mientras que crece de manera notable el uso de métodos digitales como el pago con tarjeta bancaria o aplicación móvil, en cuyo caso ha aumentado un 68 % respecto al año anterior, especialmente ente jóvenes y escolares.

Ángel Luis Andreu, gerente de operaciones de la mercantil Avanza Elche, ha señalado que las líneas urbanas más utilizadas de enero a abril han sido la B, D, K1, K2 y M. En cuanto a las líneas de pedanías, la R11, que conecta Elche con Torrellano, Elche Parque Empresarial y el aeropuerto, concentra el 45% de los usuarios, seguida de la R10, con destino a El Altet y Arenales del Sol, que representa el 18% de los viajeros.

Por otro lado, Andreu ha puesto en valor “el cambio de hábitos que se está produciendo en el uso del transporte público” ya que el Bono Mensual se ha convertido en el título más utilizado y presenta el 14 % del total de usuarios: “Esto demuestra que cada vez más ciudadanos utilizan el autobús de forma habitual en su día a día”, ha señalado.

Más Bus Lliure

Otra de las cifras destacadas es el incremento del uso del Bus Lliure, que ha sido utilizado por 1.028.000 personas en lo que va de 2026 frente a las 812.829 del mismo periodo del año pasado.

Asimismo, sumando los usuarios del Bus Lliure y el acceso gratuito de los pensionistas, más del 50 % de las personas que utilizan el autobús lo hacen a través de alguno de esos títulos.