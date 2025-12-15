Los partidos benéficos populares-informadores recaudan en Elche 2.800 euros.

Los partidos de fútbol populares-informadores celebrados este pasado domingo en la Ciudad Deportiva de Altabix de Elche han recaudado un total de 2.800 euros que van a ser repartidos entre las entidades Integra-T y la Asociación de Diabetes de la ciudad.

Los encuentros han estado organizados un año más por la Asociación Informadores de Elche y pese a la amenaza de lluvia fueron un éxito, tanto de participación como de espectadores.

Las gradas del campo de fútbol ‘Diego Quiles’ congregaron a más de 200 personas en una mañana lúdica y solidaria en la que se disfrutó de dos partidos de fútbol.

El primer en disputarse fue el que enfrentó al equipo femenino de las informadoras ilicitanas con el compuesto de populares femeninas de la ciudad. La victoria fue para las informadoras por nueve goles a siete.

A continuación, tuvo lugar el encuentro en categoría masculina en la que los populares consiguieron la victoria frente a los informadores por seis goles a cuatro.

Los partidos fueron arbitrados por Carolina Cervera, Elisabeth Pérez y Óscar Agulló.

Además del espectáculo deportivo, el público asistente disfrutó de un almuerzo de coca salada y refrescos, con al premio añadido del sorteo de treinta entradas para el partido Elche-Rayo Vallecano de este próximo domingo.