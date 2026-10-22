Paco Escudero (UNED Elche): "Este premio reconoce 50 años de compromiso con la democratización de la educación superior"

El centro asociado de la UNED en Elche está de enhorabuena. La institución académica ha sido distinguida con el Premio Onda Cero Elche-Comarcas del Vinalopó 2026 en la categoría de Educación. Un galardón que llega en un momento idóneo, coincidiendo con la celebración de su 50 aniversario en la ciudad.

A las puertas de la gran gala de entrega, que se celebrará el próximo 5 de noviembre en el Gran Teatro de Elche, el director del centro ilicitano, Paco Escudero, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para analizar el significado de este reconocimiento y repasar cinco décadas de trayectoria.

Durante la entrevista, Escudero ha mostrado su profundo agradecimiento por un galardón que valora una labor fundamental: permitir el acceso universal a las aulas universitarias. El director ha subrayado que el gran hito de la UNED en Elche desde su fundación ha sido su capacidad para romper barreras geográficas y económicas en toda la comarca.

"El mayor orgullo de estos 50 años es haber facilitado que miles de personas de nuestras comarcas, que por trabajo o situación familiar no podían conciliar, hayan podido obtener un título universitario gracias a nuestro modelo", ha destacado Escudero.