Pablo Mas, el proyecto Moda-RE de Cáritas y la Asociación Amigos del Arroz con Costra se alzan con los Datil d’Or 2025

Pablo Mas, cineasta ilicitano y Mestre de Ceremonias del Misteri d’Elx; el proyecto Moda-RE de Cáritas; y la Asociación Amigos del Arroz con Costra se han alzado con los premios Datil d’Or 2025 de la Asociación de Informadores de Elche.

Los premiados se entregarán en una gala que tendrá lugar el próximo mes de abril en el Gran Teatro de Elche.

La Asociación de Informadores de Elche entrega los premios Dátil d’Or desde el año 1971 con el objetivo de reconocer a personas o entidades que se han distinguido en cualquier faceta del municipio ilicitano.

Renovación de la Junta Directiva

Por otro lado, la Asamblea de la entidad ilicitana de periodistas aprobó la candidatura de la actual presidenta, María Teresa Bolívar, que seguirá al frente de la Junta Directiva Asociación de Informadores de Elche durante los dos próximos años.

Su candidatura la completan Salvador Campello, Daniel Gonzálvez, Gaspar Maciá, Sandro Maciá, Genoveva Martín, Itziar Martínez, Fernando Ramón, Erica Sánchez y Sol Segura.