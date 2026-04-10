El pabellón Juan Carlos Verdú de Elda reabre sus puertas con un nuevo graderío con mayor aforo

El pabellón Juan Carlos Verdú de Elda ha reabierto sus puertas tras la finalización de las obras de remodelación de las que ha sido objeto y que han permitido una mejora integral para que tanto deportistas como público asistente puedan disfrutar de un pabellón moderno, cómodo y accesible.

Los trabajos ejecutados han permitido la mejora de la cimentación del recinto, logrando un nuevo pavimento firme y seguro sobre el cual se han instalado los nuevos módulos de gradas, con asientos individuales, hasta alcanzar las 637 plazas de aforo para el público asistente, lo que supone un incremento próximo a los 200 espectadores con respecto al antiguo graderío existente.

Además, también se ha procedido a la construcción de un nuevo pabellón de vestuarios y se han llevado a cabo diferentes reparaciones y mejoras de desperfectos existentes, como el sellado de las pequeñas fisuras existentes en la fachada del edificio, para ofrecer un pabellón totalmente funcional para que los clubes deportivos de la ciudad puedan hacer un uso cómodo del mismo.

Por otro lado, el Ayuntamiento eldense se ha destacado que desde la Concejalía de Inversiones y Espacio Público se está realizando en estos momentos la obra para la renovación de todo el muro perimetral del antiguo campo de fútbol Pepico Amat buscando la recuperación de ese enclave deportivo, que junto al pabellón Juan Carlos Verdú, la Pista Azul y el Campo Anexo forman una importante área deportiva abierta a toda la ciudadanía.