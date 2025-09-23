El otoño aterriza en Elche, Crevillent y Santa Pola con intervalos de nubes y ligero descenso de las temperaturas

Este martes, primer día completo del otoño, se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como una jornada con predominio de nubes y claros en la que no es descartable que se puede registrar alguna lluvia débil, sobre todo por la mañana, y en la que las temperaturas van a descender un poco más.

El termómetro va a rondar valores máximos en Elche y en Crevillent de unos 25 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedará en 24.

A partir de mediodía el viento soplará flojo de levante, puntualmente moderado en algunas áreas.