La Oficina de Atención a las Personas Mayores de Elda se consolida como recurso para el acompañamiento y apoyo

La Oficina de Atención a las Personas Mayores de Elda, servicio dependiente del Instituto Municipal de Servicios Sociales de la localidad de la comarca del Medio Vinalopó, atendió el pasado año 134 personas, consolidándose como un recurso esencial para el acompañamiento y apoyo de este colectivo.

El servicio, que se puso en marcha en enero de 2024, tiene como objetivo principal ofrecer atención integral, presencial, telefónica y telemática sobre los recursos existentes para las personas mayores de la ciudad.

Durante el año 2025, fueron atendidas 86 mujeres y 48 hombres. Por meses, octubre (17), febrero (15) y septiembre (13) fueron los que registraron un mayor número de personas atendidas, mientras que junio (3), diciembre (4) y agosto (5) fueron los que menos.

Las consultas se centraron principalmente en la oferta de actividades para mayores ofrecidas por el Ayuntamiento (46,36%), seguidas por las relacionadas con los viajes del Imserso (18,54%), dudas sobre la Tarjeta del Mayor de la Generalitat Valenciana (4,64%) y el servicio de teleasistencia ofrecido por el IMSSE (5,96%).

Además, se atendieron consultas adicionales sobre el club de jubilados (4,64%), dependencia (3,97%) y ayudas para la realización de trámites y gestiones (3,97%).

De nuevo en Elche, el Hospital General Universitario de Elche ha incorporado tres nuevos sistemas automatizados de dispensación de estupefacientes con el objetivo de reforzar la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia en la gestión de ese tipo de medicamentos.