La ocupación hotelera en Elche crece en febrero un 2,6 % en su valor interanual

Los hoteles de Elche han dejado atrás un mes de febrero en el que su ocupación media ha rondado el 81 %, lo que supone un 2,6 % más que lo registrado en el mismo mes del pasado año y un 16 % en comparación con el primer mes de este año.

Además, según se ha destacado desde la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (Aete), la rentabilidad de las habitaciones se ha comportado de manera positiva, con un precio medio por habitación que se ha situado en los 80,30 euros, lo que representa cuatro euros más que hace un año y siete euros más que en enero.

El ámbito de negocios continúa siendo el que mayor clientes aporta a los hoteles ilicitanos y en febrero ha habido eventos determinantes para la buena evolución de la ocupación de los establecimientos de alojamiento. En ese apartado destaca la celebración del congreso oftalmológico Faco Elche, o las ferias Jesal Extetic y la Spain Tattoo Convention, que se celebraron en IFA-Fira Alacant.

Por medio de un comunicado, Aete ha avanzado que de cara al mes de marzo se espera que, “a pesar de la incertidumbre que genera el conflicto bélico con Irán”, se mantengan estables las tasas de ocupación hotelera, en el cómputo interanual, y que los precios puedan situarse ligeramente por encima de los registrados hace un año.