La ocupación hotelera crece en Elche más de cuatro puntos en noviembre respecto a 2024

Los hoteles de Elche han dejado atrás un mes de noviembre en el que han registrado una ocupación media del 81,8 %

La tasa de ocupación hotelera en Elche en noviembre se cifra en el 81,8%, lo que representa 4,4 puntos más que el mismo mes del año 2024.

Por otro lado, desde la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (Aete) se ha destacado que el precio medio por habitación se ha situado en 77,93 euros, con un ascenso interanual de 15,19 euros.

Noviembre ha sido el tercer mes consecutivo este año en el que, en comparación con hace doce meses, se superan los valores de ocupación, precios y rentabilidad de las habitaciones.

Según Aete, el turista que ha pernoctado en Elche en noviembre ha tenido como motivación principal los viajes de negocios. A continuación, se ha situado el cliente vacacional.

Las ocupaciones más altas han coincidido con los fines de semana, al tiempo que han tenido una incidencia notable en las pernoctaciones algunos eventos del ámbito deportivo o académico, como han sido los encuentros del Elche CF frente a la Real Sociedad o el Real Madrid, el Hackathon Neurospark de NeurotechEU UMH o el Encuentro de la Conferencia Internacional de Entidades Alumni.

Procedencia

En cuanto a la procedencia, el turista nacional ha liderado el ranking aglutinando el 57,6 % frente al 42,4 % de viajeros internacionales.

De los clientes internacionales, los más numerosos han sido los llegados de Reino Unido, seguidos de los de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Polonia, Suecia, Noruega y Dinamarca.