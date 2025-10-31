La crónica del tiempo

Octubre se despide en Elche, Crevillent y Santa Pola con paso de nubes y noviembre aterriza con ligero ascenso del termómetro

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Saladar en la finca La Raja del parque natural de El Hondo de Elche.
Saladar en la finca La Raja del parque natural de El Hondo de Elche. | Transición Ecológica

El mes de octubre se despide este viernes con un día en el que se espera paso de algunas nubes altas que en algún momento del día pueden llegar a tapar al sol.

El viento va a soplar flojo y las temperaturas máximas van a rondar en Elche y Crevillent los 24 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se van a quedar en los 23.

El primer fin de semana de noviembre el termómetro va a tender a un ligero ascenso.

El domingo parece que el sol lucirá más que el sábado y que el viento de poniente podría soplar moderado de forma puntual.

A partir del lunes se espera un descenso significativo de las temperaturas, sobre todo las diurnas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer