Octubre avanza en Elche, Crevillent y Santa Pola con temperaturas suaves y sol

Este jueves, segundo día del mes de octubre, se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como una nueva jornada bastante soleada, con temperaturas con pocos cambios y viento flojo de sur-sureste a partir de media mañana.

El termómetro va a alcanzar valores máximos en Elche y Crevillent de 26 grados centígrados, mientras que en Santa Pola va a rondar los 25.

De cara a este viernes se prevé un ascenso de las temperaturas en un día que tendrá paso de bastante nubosidad alta por la tarde.

El sábado continuará esa situación de paso de nubes altas y el domingo se apunta a que será soleado y con temperaturas que irán bajando.

Los modelos meteorológicos avanzan que el próximo lunes podría volver a llover.