La nubosidad variable se impone en Elche, Crevillent y Santa Pola este Viernes Santo

Este Viernes de Dolores va a ser un día con nubosidad variable y en el que no se descarta que se pueda registrar alguna lluvia débil y puntual.

El viento va a soplar flojo de componente marítima y la temperatura máxima va a situarse en Elche y Crevillent en torno a 16 grados centígrados. En Santa Pola se va a situar en 15.

Este sábado se espera una jornada similar y el Domingo de Ramos en principio se presenta sin riesgo de lluvia y como un día frío, con pocas nubes por la mañana, pero con viento moderado del norte, puntualmente algo fuerte con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora, que incrementará la sensación de frío.

Ahora mismo no se ve riesgo de lluvia para el resto de la Semana Santa y las temperaturas se irán recuperando.