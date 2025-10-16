La crónica del tiempo

Las nubes cubren de nuevo el cielo en Elche, Crevillent y Santa Pola, sin lluvia este jueves

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque en Elche.
Parque en Elche. | Onda Cero Elche

Por delante tenemos un jueves con más nubes que claros, viento flojo de componente marítima a partir de mediodía y temperaturas que descienden un poco.

El termómetro va a rondar valores máximos de 23 grados centígrados en Elche, Santa Pola y Crevillent.

De cara a mañana viernes se avanza un día con nubes y claros y posibilidad de alguna lluvia débil por la tarde.

De cara al fin de semana se prevé nubosidad variable, pocos cambios en las temperaturas y vientos flojos, al tiempo que para la próxima semana se va apuntando a una configuración meteorológica que traerá algo de viento de poniente y una subida significativa de las temperaturas.

