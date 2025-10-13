La crónica del tiempo

Las nubes continúan presentes en el cielo de Elche, Crevillent y Santa Pola en el inicio de la semana

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Huerto de palmeras en Elche.
Huerto de palmeras en Elche. | Onda Cero Elche

La semana comienza en la comarca del Baix Vinalopó con una jornada con nubosidad variable en la que no puede descartarse alguna precipitación débil ocasional, más probable por la tarde.

El viento va a soplar de noreste a partir de mediodía y las temperaturas no van a experimentar cambios.

Se espera que el termómetro ronde hoy valores máximos de 25 grados en Elche y Crevillent, mientras que se quedará en 24 en Santa Pola.

Para mañana martes se avanza que el día será soleado y en los siguientes irán descendiendo un poco las temperaturas en jornadas de alternancia de nubes y claros y posibilidad de algunas precipitaciones débiles de forma puntual.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer