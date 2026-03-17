Monóvar presenta el video promocional de su Semana Santa

El Ayuntamiento de Monóvar, a través de su concejalía de turismo, presentará este sábado durante el acto del pregón de Semana Santa el vídeo promocional y de esta manera iniciar los actos previos de esta celebración tan arraigada en la localidad del Medio Vinalopó.

El audiovisual ha sido creado con el objetivo de promocionar y poner en valor la Semana Santa monovera, una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, que cada año reúne numerosos vecinos y vecinas, cofradías y visitantes alrededor de sus procesiones y tradiciones. Ya se pudo ver el pasado mes de enero en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que es uno de los principales escaparates turísticos a nivel nacional e internacional. Ahora, coincidiendo con el inicio de los actos de Semana Santa, se presentará oficialmente en la población de Monóvar para que vecinos y vecinas puedan conocer este trabajo que busca difundir la riqueza cultural, patrimonial y emocional de esta celebración. Desde Turismo Monóvar se ha apostado por una pieza audiovisual que recoge algunos de los momentos más representativos de la Semana Santa local, mostrando la devoción, la participación de las cofradías y la singularidad de las procesiones que recorren las calles del municipio.

El Ayuntamiento de Monóvar ha destacado un especial agradecimiento a la Junta Mayor de Cofradías, así como a todas las cofradías que forman parte de la Semana Santa monovera, por su trabajo y dedicación para mantener viva esta tradición. De manera especial, se quiere reconocer la colaboración de la Cofradía del Santo Sepulcro. Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Monóvar continúa trabajando en la promoción turística y cultural del municipio, poniendo en valor sus tradiciones y reforzando el posicionamiento de la Semana Santa de Monóvar como uno de los acontecimientos más destacados del calendario local.