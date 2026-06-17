Monóvar impulsa su primera Marcha del Orgullo que recorrerá la calle Mayor de la localidad

El Ayuntamiento de Monóvar va a promover este año un programa de actividades para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se celebra el día 28 de este mes de junio, en el que, por primera vez, se va a desarrollar una Marcha del Orgullo.

Será el viernes 3 de julio y recorrerá la calle Mayor. La marcha partirá de la plaza de toros y tendrá llegada en la Plaza de la Sala.

Irina Nohales, concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha destacado la importancia de la iniciativa, que, ha dicho, “supone un paso adelante en la visibilización y el reconocimiento de todas las identidades, convirtiendo Monóvar en un espacio más inclusivo, respetuoso y abierto a la diversidad”.

Ese mismo día 3 de julio se instalará en la Plaza de la Sala un ‘Punto Iris’, un espacio de información y sensibilización dirigido al conjunto de la ciudadanía.

La programación con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ culminará en Monóvar ese día 3 de julio con una actuación musical en la Plaza de la Sala.

Antes, del próximo día 26, tendrá lugar la lectura del manifiesto institucional LGTBIQ+.

Desde el Ayuntamiento de Monóvar se ha realizado una a toda la ciudadanía a sumarse a la programación preparada, participando activamente en unos actos que persiguen ser una celebración de la diversidad y una defensa de los derechos y la dignidad de todas las personas.