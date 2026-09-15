El Ministerio de Transición Ecológica aprueba el proyecto de construcción de un nuevo depósito en Aspe de 10.000 m3

El alcalde de Aspe, Antonio Puerto, ha anunciado la aprobación por parte del MInisterio para la Transición Ecológica de las obras de construcción de un nuevo depósito de regulación con una capacidad de 10.000 m³ para el municipio de Aspe por un importe base de licitación de 4.703.208,46 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.

Según ha explicado este martes el primer edil aspense, mediante este proyecto se mejorará la garantía y calidad del suministro de agua potable a la población al incrementar la capacidad y fiabilidad de sus infraestructuras y conducciones, una actuación que se llevará a cabo en línea con el objetivo de modernización y mejora continua de las infraestructuras que impulsa la Mancomunidad de Canales del Taibilla para reforzar el abastecimiento al municipio.