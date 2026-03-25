El miércoles en Elche, Crevillent y Santa Pola: repunte del termómetro, sol por la mañana y llegada de nubes por la tarde

Este miércoles 25 de marzo se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como una jornada soleada, sobre todo por la mañana, y con paso de algunas nubes altas por la tarde.

El viento va a soplar flojo de poniente por la mañana rolando a sureste por la tarde.

Por su parte, las temperaturas máximas van a repuntar, situándose en Elche y Crevillent en torno a los 22 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se quedarán en unos 18.

Ese ascenso de las temperaturas va a ser puntual porque a partir de este jueves descenderán de nuevo, de manera significativa.

De cara al viernes y durante el fin de semana se apunta a nubosidad variable sin descartar que se escapen algunas gotas. El Domingo de Ramos de llover parece que sería por la tarde.