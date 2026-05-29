El mes de mayo se despide en Elche, Crevillent y Santa Pola avanzando la cercana llegada del verano

La recta final del mes de mayo arranca este viernes con un día completamente soleado en el que las temperaturas máximas continúan el ascenso iniciado ayer.

El termómetro va a rondar los 30 grados centígrados en Elche, los 31 en Crevillent y los 27 en Santa Pola.

El último fin de semana de este quinto mes de año se presenta con la previsión meteorológica de un sábado y un domingo veraniegos con predominio del sol, aunque se dejarán ver algunas nubes altas.

Es probable que las temperaturas mínimas seguramente no bajen de los 20 grados en muchas áreas de la comarca del Baix Vinalopó.

El sábado se alcanzarán los 32 grados en Elche y Crevillent, mientras que en Santa Pola se quedará en 28.

Por su parte, el domingo el termómetro va a rondar los 30 grados.