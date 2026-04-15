La crónica del tiempo

El mes de abril avanza en Elche, Santa Pola y Crevillent con sol y sin cambios en las temperaturas

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Vista del puente de Santa Teresa de Elche desde la ladera del río Vinalopó.
Vista del puente de Santa Teresa de Elche desde la ladera del río Vinalopó. | Onda Cero Elche

La de este miércoles va a ser una jornada soleada con suaves brisas marinas y temperaturas con pocos cambios.

El termómetro va a rondar valores máximos en Elche y Crevillent de en torno a 22 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se alcanzarán alrededor de 21.

Los próximos días van a presentar también estabilidad meteorológica, siendo soleados con brisas marinas y temperaturas suaves con tendencia a subir algo más de cara al fin de semana.

Bancos de niebla

Por otro lado, no se descarta que durante las próximas madrugadas y amaneceres se registren algunos bancos de niebla en el litoral y al sur del municipio de Elche.

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