Mercé Perea, presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, señala en Elche que el sistema es “es “sostenible”

La presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, Mercé Perea, ha estado este jueves en Elche participando en una jornada de trabajo de la que han formado parte también integrantes de la asociación de exmigrantes jubilados y concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche.

Perea ha defendido que el sistema público de pensiones en España es “sostenible económicamente” y “un activo económico que permite el consumo, que permite mejorar la calidad de la ciudadanía, pero que permite un flujo económico en pueblos y ciudades que, en épocas de crisis, como en el año 2020, ha permitido a las familias poder acoger a sus hijos y nietos ante los problemas de desahucios o de la falta de trabajo”.

Desde el PSOE se ha destacado que el Pacto de Toledo se creó en España en el año 1995 para preservar al sistema público de pensiones del debate partidista, al tiempo que se ha lamentado que en la actualidad, PP y Vox, ha roto ese parámetro: “La derecha y ultraderecha, Vox y PP, vuelven a poner a la palestra el sistema de pensiones”, ha afirmado la presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, que ha añadido que se sale “a defender” el sistema público de pensiones para “generar seguridad y confianza”. “Lo último que puede pasar en este país, en España, es que hoy la derecha cuestione la sostenibilidad del sistema”, ha criticado Perea.

Por su parte, Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, y candidato de los solicitas ilicitanos a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027, ha lanzado un mensaje a los más de 40.000 ilicitanos pensionistas de Elche que ha pasado por el hecho de asegurar que el PSOE es “el partido político que defiende el blindaje de las pensiones, que defiende un sistema 100 % público”, destacando además que “el gobierno progresista de Pedro Sánchez es el que más ha revalorizado las pensiones, es el que más las ha subido, y que además, sin ninguna duda, ha llenado la hucha de las pensiones, demostrando que es un sistema sostenible, y que lo único que no hay sostenible en el sistema de pensiones son las amenazas de la derecha que quiere privatizarlo”.