“Mayores a Escena” sitúa a Santa Pola como referente nacional del teatro amateur

Santa Pola volverá a convertirse este mes de septiembre en escenario de referencia para el teatro con la celebración del VII Certamen de Teatro Amateur Mayores a Escena 2026, una cita organizada por la Compañía Internacional Teatro Rayuela y el Ayuntamiento de Santa Pola, con la colaboración de Casa de Cultura, Nuevo Resurgir como grupo anfitrión y la Fundación Juan Perán-Pikolinos apoyando este “Plan de envejecimiento activo” propuesto por Rayuela.

Más de ochenta propuestas procedentes de 73 localidades de toda España avalan el crecimiento y la proyección nacional de un certamen que reunirá a seis compañías de Burgos, Teruel, La Rioja, Madrid, Tarragona y Santa Pola, sumando entre todas ellas más de 200 premios nacionales.

Todas las funciones tendrán lugar a las 20:00 horas en la Casa de Cultura. Las entradas, con un precio de 3 euros, se están adquiriendo rápidamente y ya pueden reservarse en www.culturasantapola.es o en la taquilla del centro cultural.

La programación reúne seis propuestas teatrales a lo largo de diez días, con una variada selección de géneros, historias y lenguajes escénicos. Comenzarán este jueves 17 de septiembre con la obra “Mil amaneceres” de El Duende de Lerma (de Lerma Burgos), una propuesta teatral de carácter poético que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo, la memoria y las experiencias que acompañan a las personas a lo largo de la vida.

El viernes 18 llegará el turno para “Pequeño asesinato” de Espantanublos Teatro (Teruel), una historia marcada por el misterio y la tensión, en la que un suceso aparentemente pequeño desencadena situaciones inesperadas y pone a prueba a sus protagonistas.

El sábado 19 se representa “Destinatario desconocido” de La Garnacha Teatro (Logroño), que versa sobre la comunicación, la identidad y las consecuencias de las decisiones personales, construida a partir de una relación epistolar cargada de emoción y suspense.

Ya la semana próxima, el jueves 24 continuará el certamen con “Tal vez soñar”, puesta en escena por MARU-JASP de Alcalá de Henares (Madrid), un espectáculo que se adentra en el mundo de los sueños, los deseos y las oportunidades que surgen cuando las personas se atreven a imaginar una vida diferente.

El viernes 25 llegará “Los centros de Lorca” de Antagonista Teatro (Tarragona), un acercamiento escénico al universo de Federico García Lorca, a través de sus personajes, sus conflictos y la fuerza poética de una obra que continúa dialogando con el público actual.

Por último, el sábado 26, para la clausura de esta edición y la gala de entrega de premios, el grupo anfitrión Nuevo Resurgir amenizará el cierre con su espectáculo “Suéltate y mucho más”, una propuesta cercana y dinámica que celebra la libertad, la participación y la capacidad de disfrutar de cada etapa de la vida con humor, energía y espíritu colectivo.

Con Mayores a Escena 2026, Santa Pola reafirma su apuesta por la cultura y por un teatro amateur que se convierte en espacio de encuentro, participación y convivencia. La organización, a cargo de la Compañía Internacional Teatro Rayuela, invita al público a formar parte de esta nueva edición y disfrutar de una programación que ha despertado un gran interés.