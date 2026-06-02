Mayo queda atrás en Elche, Crevillent y Santa Pola acreditando descensos en el desempleo

El mes de mayo ha dejado buenas cifras en el mercado laboral en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó.

Elche, Crevillent y Santa Pola han registrado descensos en el desempleo.

En Elche, la lista de demandantes de empleo se ha reducido en 125 personas respecto al mes de abril; en Crevillent han sido 21 las personas que han encontrado en mayo un puesto de trabajo; y en Santa Pola esa cifra se ha situado en una veintena de trabajadores y trabajadoras.

La evolución del desempleo en el último año natural, de mayo de 2025 al mismo mes de este año, también ha sido positiva en los tres municipios de la comarca. Así, en ese periodo, el paro se ha reducido en Elche en 932 personas, en Santa Pola en 95 y en Crevillent en 56.

Este pasado mes de mayo, por sectores, en Elche ha liderado la creación de empleo el de Servicios, que ha favorecido la incorporación al mercado laboral de 135 personas. A continuación, se ha situado el sector Agricultura, donde la lista de demandantes de empleo se ha reducido en 25 trabajadores, mientras que en Industria han encontrado empleo 17 ciudadanos y en Construcción esa cifra se ha situado en 13 trabajadores.