María Fuertes, bronce en el Campeonato de Europa de paratriatlón

María Fuertes se subió al podio en el Campeonato de Europa de paratriatlón celebrado en Tarragona. La deportista de LA208 Triatlón Club Elche consiguió la medalla de bronce con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 59 segundos. Solo la británica Lauren Steadman y la ucraniana Alisa Kolpakchy superaron a Fuertes.

La triatleta ha pasado este miércoles por los micrófonos de Onda Cero y ha admitido que soñaba con estar en el top-5, pero nunca imaginó subirse al podio en su primer Campeonato de Europa. Los últimos meses a nivel deportivo han sido muy positivos para la deportista de la entidad ilicitana.

María Fuertes está integrada en el programa Promesas Paralímpicas Triatlón – CaixaBank, y entrena bajo la dirección técnica de LA208 Triatlón Club.