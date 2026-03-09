7 y 8 de marzo

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano rompe su buena dinámica ante el RSD Alcalá y el Eldense 'B' se coloca líder en Lliga Comunitat

Felipe Canals

Elche |

Once del Ilicitano en Alcalá.
Once del Ilicitano en Alcalá.

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

RSD ALCALÁ 2-0 ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 0-2 CD RODA

CF LA NUCÍA 3-0 CREVILLENTE DEPORTIVO

LLIGA COMUNITAT

ALBERIC SUCEMART 0-1 ELDENSE 'B'

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 2-1 BENIDORM

DIVISIÓN HONOR

VILLEARREAL 2-0 ELCHE

LIGA NACIONAL

KELME 0-1 HÉRCULES

ELCHE 1-0 TAVERNES BLANQUES

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 4-1 TORREJÓN

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

HANDBOL MALLORCA 30-21 ATTICGO CBM ELCHE

CLUB BALONMANO MISLATA 26-30 BM ELDA CEE

CLUB BALONMANO PETRER 31-21 MARE NOSTRUM TORREVIEJA

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CLUB VÓLEY PLAYA CARTAGENA 3-0 CLUB VOLEIBOL ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

CBI ELCHE 85-61 CAROLINAS

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 8-17 CN RUBÍ

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 16-9 DOS HERMANAS

