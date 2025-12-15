13 Y 14 DE DICIEMBRE

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

La alerta roja en Valencia deja la suspensión de algunos partidos

Felipe Canals

Elche |

El once del Ilicitano posa antes del inicio del duelo contra el Socuéllamos.
El once del Ilicitano posa antes del inicio del duelo contra el Socuéllamos. | Fútbol base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 1-1 CORIA

TERCERA RFEF

SONEJA 1-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

SUSPENDIDO EL CREVILLENTE DEPORTIVO-LEVANTE 'B'

LLIGA COMUNITAT

TORREVIEJA 4-1 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

ELDENSE 'B' 1-0 BENIGÀNIM

DIVISIÓN HONOR

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 0-1 ELCHE

LIGA NACIONAL

KELME 3-0 EL RUMBO

ELCHE 'B' 2-1 ALBORAYA

PABLO IGLESIAS 1-0 CANET

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ESPANYOL 'B' 1-1 ELCHE

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM LEGANÉS 37-28 ATTICGO CBM ELCHE

CBM PETRER 28-21 HANDBOL MALLORCA

SUSPENDIDO EL ALGEMESÍ-BM ELDA CEE

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV TERUEL 1-3 CV ELCHE

BALONCESTO

PRIMERA NACIONAL

FUNDACIÓN VITAL ZUZENAK 73-41 CBSR ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

SANTA EULALIA 5-10 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CN GODELLA 9-11 CW ELX

