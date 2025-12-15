Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 1-1 CORIA
TERCERA RFEF
SONEJA 1-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
SUSPENDIDO EL CREVILLENTE DEPORTIVO-LEVANTE 'B'
LLIGA COMUNITAT
TORREVIEJA 4-1 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
ELDENSE 'B' 1-0 BENIGÀNIM
DIVISIÓN HONOR
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 0-1 ELCHE
LIGA NACIONAL
KELME 3-0 EL RUMBO
ELCHE 'B' 2-1 ALBORAYA
PABLO IGLESIAS 1-0 CANET
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ESPANYOL 'B' 1-1 ELCHE
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM LEGANÉS 37-28 ATTICGO CBM ELCHE
CBM PETRER 28-21 HANDBOL MALLORCA
SUSPENDIDO EL ALGEMESÍ-BM ELDA CEE
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV TERUEL 1-3 CV ELCHE
BALONCESTO
PRIMERA NACIONAL
FUNDACIÓN VITAL ZUZENAK 73-41 CBSR ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
SANTA EULALIA 5-10 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CN GODELLA 9-11 CW ELX