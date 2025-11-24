Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
RAYO VALLECANO 'B' 0-2 ELCHE
TERCERA RFEF
UTIEL 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
CREVILLENTE DEPORTIVO 2-2 HÉRCULES 'B'
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 2-1 CALPE
L'OLLERIA 2-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 0-3 ALBACETE
LIGA NACIONAL
RODA 'B' 1-1 KELME
CANET 4-1 ELCHE 'B'
VILLARREAL 'B' 4-1 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 3-0 LEVANTE 'B'
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 31-31 BM PETRER
BM ELDA CEE 32-20 BM LEGANÉS
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
VOLEI MURCIA 0-3 CV ELCHE
BALONCESTO
TERCERA FEB
CAROLINAS 70-82 CBI ELCHE
PRIMERA DIVISIÓN
VILLA DE LEGANÉS 65-36 CBSR ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CUATRO CAMINOS 10-8 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
WATERPOLO MÁLAGA 6-7 CW ELX