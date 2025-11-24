22 y 23 de noviembre

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano se reencuentra con el triunfo ante el filial del Rayo Vallecano

Felipe Canals

Elche |

Once inicial del Ilicitano en Majadahonda.
Once inicial del Ilicitano en Majadahonda. | Fútbol Base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

RAYO VALLECANO 'B' 0-2 ELCHE

TERCERA RFEF

UTIEL 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

CREVILLENTE DEPORTIVO 2-2 HÉRCULES 'B'

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 2-1 CALPE

L'OLLERIA 2-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 0-3 ALBACETE

LIGA NACIONAL

RODA 'B' 1-1 KELME

CANET 4-1 ELCHE 'B'

VILLARREAL 'B' 4-1 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 3-0 LEVANTE 'B'

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 31-31 BM PETRER

BM ELDA CEE 32-20 BM LEGANÉS

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

VOLEI MURCIA 0-3 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

CAROLINAS 70-82 CBI ELCHE

PRIMERA DIVISIÓN

VILLA DE LEGANÉS 65-36 CBSR ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CUATRO CAMINOS 10-8 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

WATERPOLO MÁLAGA 6-7 CW ELX

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer