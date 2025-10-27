25 y 26 de octubre

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano cae ante el Rayo Majadahonda y el derbi provincial en División de Honor cae del lado franjiverde

Felipe Canals

Elche |

Once inicial del Ilicitano en Majadahonda.
Once inicial del Ilicitano en Majadahonda. | Fútbol Base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

RAYO MAJADAHONDA 4-2 ILICITANO

TERCERA RFEF

RODA 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

CREVILLENTE DEPORTIVO 2-2 LA NUCIA

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 0-0 TORREVIEJA

CD OLIMPIC 0-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 3-0 HÉRCULES

LIGA NACIONAL

HÉRCULES 'B' 0-1 KELME

TAVERNES BLANQUES 0-2 ELCHE 'B'

EL RUMBO 2-1 PABLO IGLESIAS

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ELDA PRESTIGIO 22-24 GRAFOMETAL SPORTING LA RIOJA

BM PORRIÑO 27-24 ATTICGO CBM ELCHE

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 32-33 FUNDACIÓN AGUSTINOS ALICANTE

BM ELDA CEE 21-14 BALONMANO CASTELLÓN (SUSPENDIDO POR LAS GOTERAS EN EL TAPIA VALDES)

CBM ALGEMESÍ 29-27 CBM PETRER

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-0 CV MANACOR

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 20-8 CW MÁLAGA

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 15-9 CN MANRESA

