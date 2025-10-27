Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
RAYO MAJADAHONDA 4-2 ILICITANO
TERCERA RFEF
RODA 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
CREVILLENTE DEPORTIVO 2-2 LA NUCIA
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 0-0 TORREVIEJA
CD OLIMPIC 0-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 3-0 HÉRCULES
LIGA NACIONAL
HÉRCULES 'B' 0-1 KELME
TAVERNES BLANQUES 0-2 ELCHE 'B'
EL RUMBO 2-1 PABLO IGLESIAS
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ELDA PRESTIGIO 22-24 GRAFOMETAL SPORTING LA RIOJA
BM PORRIÑO 27-24 ATTICGO CBM ELCHE
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 32-33 FUNDACIÓN AGUSTINOS ALICANTE
BM ELDA CEE 21-14 BALONMANO CASTELLÓN (SUSPENDIDO POR LAS GOTERAS EN EL TAPIA VALDES)
CBM ALGEMESÍ 29-27 CBM PETRER
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-0 CV MANACOR
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 20-8 CW MÁLAGA
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 15-9 CN MANRESA