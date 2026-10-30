Localizado el caimán de pequeño tamaño que se buscaba desde el pasado mes de julio en Sax

El caimán de pequeño tamaño que estaba en paradero desconocido desde el pasado mes de julio en el entorno del cauce del río Vinalopó a su paso por el municipio de Sax, en la comarca del Alto Vinalopó, ha sido localizado y ha quedado bajo la custodia del Rio Safari de Elche donde se recupera. Le falta un trozo de su cola.

Precisamente, el hallazgo de esa parte de la cola desprendida del animal fue la que reactivó la búsqueda del reptil, que fue desactivada el pasado verano después de distintas batidas por la zona, incluso con drones, que no dieron sus frutos.

El trozo de cola del caimán fue localizado recientemente por trabajadores del Ayuntamiento de Sax cuando desbrozaban el cauce del Vinalopó a la altura de un puente de la localidad. Advirtieron de ello a la Policía Local y agentes de ese cuerpo de seguridad localizaron poco después el animal, dándose aviso al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Monóvar, que se hizo cargo del reptil.

Se trata de un caimán de anteojos, que es una especie para la que está permitida su comercio y tenencia por particulares, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

El ejemplar recogido, sin embargo, carecía de identificación.