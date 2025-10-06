La lluvia vuelve a Elche, Crevillent y Santa Pola en una semana que parece que tendrá más días con nubes que con sol

La semana comienza en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó con un lunes en el que se esperan muchas nubes y precipitaciones en general débiles, más probables durante la mañana.

Las precipitaciones se pueden registrar en Elche sobre todo en zonas del este y del sur del municipio.

Por la tarde se irán abriendo claros y las temperaturas van a tender al descenso. En este sentido, se espera que el termómetro ronde en Elche, Crevillent y Santa Pola valores máximos de 23 grados centígrados.

Para mañana martes y el miércoles se esperan jornadas con predominio del sol, al tiempo que de cara al jueves y el viernes se apunta a una situación de lluvias que podrían llegar a ser generosas.