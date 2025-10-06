La crónica del tiempo

La lluvia vuelve a Elche, Crevillent y Santa Pola en una semana que parece que tendrá más días con nubes que con sol

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Las nubes cubren el cielo de Elche (imagen de archivo).
Las nubes cubren el cielo de Elche (imagen de archivo). | Onda Cero Elche

La semana comienza en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó con un lunes en el que se esperan muchas nubes y precipitaciones en general débiles, más probables durante la mañana.

Las precipitaciones se pueden registrar en Elche sobre todo en zonas del este y del sur del municipio.

Por la tarde se irán abriendo claros y las temperaturas van a tender al descenso. En este sentido, se espera que el termómetro ronde en Elche, Crevillent y Santa Pola valores máximos de 23 grados centígrados.

Para mañana martes y el miércoles se esperan jornadas con predominio del sol, al tiempo que de cara al jueves y el viernes se apunta a una situación de lluvias que podrían llegar a ser generosas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer