La lluvia se retira y vuelve el sol a Elche, Santa Pola y Crevillent

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un martes en el que la previsión meteorológica apunta a una jornada bastante soleada, con suaves brisas marinas a partir de media mañana y temperaturas con pocos cambios.

En Elche y Crevillent el termómetro va a rondar valores máximos de 24 grados centígrados y en Santa Pola será de 22.

Los próximos días se espera un descenso de las temperaturas con cielos variables, brisas marinas, y posibilidad de algunas precipitaciones puntuales, que en principio débiles.

Mañana miércoles el viento de levante soplará moderado.