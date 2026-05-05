La crónica del tiempo

La lluvia se retira y vuelve el sol a Elche, Santa Pola y Crevillent

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Huerto de la Molinera de Elche.
Huerto de la Molinera de Elche. | Onda Cero Elche

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un martes en el que la previsión meteorológica apunta a una jornada bastante soleada, con suaves brisas marinas a partir de media mañana y temperaturas con pocos cambios.

En Elche y Crevillent el termómetro va a rondar valores máximos de 24 grados centígrados y en Santa Pola será de 22.

Los próximos días se espera un descenso de las temperaturas con cielos variables, brisas marinas, y posibilidad de algunas precipitaciones puntuales, que en principio débiles.

Mañana miércoles el viento de levante soplará moderado.

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