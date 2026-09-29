La limpieza de barrancos vuelve a enfrentar en Elche al PSOE y al equipo de gobierno del PP y Vox

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha acusado este martes al alcalde ilicitano Pablo Ruz (PP) de faltar a la verdad cuando hace unas semanas, con motivo de los trabajos de limpieza del barranco de San Antón ejecutados por el Ayuntamiento, aseguró que no se tenía autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Según el PSOE, ese permiso sí existía había sido trasladado así formalmente al Ayuntamiento con fecha de 7 de septiembre: “Pablo Ruz debe de explicar por qué engaña sobre la autorización de limpieza de los barrancos”, ha señalado Héctor Díez, portavoz municipal del Grupo Socialista.

Por su parte, desde el gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Elche se ha trasladado que la “CHJ solo autoriza la limpieza de los cruces cuando el Ayuntamiento y Aigües limpian los tramos completos del barranco”, al tiempo que se ha añadido que la carta aludida por el PSOE “llegó el 10 de septiembre cuando el Ayuntamiento llevaba más de 15 días limpiando”.

Convenio sin firmar desde 2025

Por otro lado, el PSOE de Elche ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Segura envió el 19 de mayo de 2025 el borrador de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para su firma si así lo consideraba, en el que se trataba de mantener actuaciones conjuntas de limpieza en la demarcación que le corresponde al Segura: “Esta petición se envió el 19 de mayo y no contestaron, casi un año y medio después siguen sin contestar, y en ese convenio se establecía una cuantía económica para ambas administraciones a cuatro años para los trabajos de limpieza y desbroce. Y Pablo Ruz ni ha contestado”.

“Los ayuntamientos como Orihuela, Almoradí, Benejúzar sí que han firmado ese convenio con normalidad, pero el alcalde de Elche ni ha contestado porque lo que quiere solo es confrontar con el Gobierno de España”, ha asegurado Héctor Díez que ha criticado que con ese posicionamiento se “rechaza el dinero que pueda darle el gobierno para estas actuaciones porque solo busca su relato, comunicación y su confrontación, en vez de gestionar que es para lo que está”.