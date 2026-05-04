L´Aljub se convierte en un lienzo digital con la exposición Arquitectura Poética

El Centro Comercial L’Aljub se suma a la quinta edición del certamen internacional de arte digital organizado por la plataforma SMTH. Bajo el título ‘Arquitectura Poética’, la pantalla gigante de L’Aljub se transforma en una ventana de expresión artística y talento emergente. Las piezas premiadas pueden verse hasta el próximo 30 de julio, en pases diarios a las 13.00 y a las 19.00 horas, además de pases adicionales cada media hora en el centro comercial ilicitano.

Esta iniciativa invita a los visitantes a reflexionar sobre cómo habitamos el mundo, nuestros cuerpos y nuestros recuerdos para transformar lo íntimo en un acto colectivo. Se quieren ofrecer experiencias que cuiden, escuchen y transformen a la comunidad. L’Aljub es uno de los 13 espacios expositivos ubicados en 9 ciudades españolas, que contribuye a la difusión y promoción del talento artístico emergente en el ámbito digital. Esta acción forma parte del proyecto ‘Destino 2030’ del Centro Comercial L’Aljub, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en especial con el objetivo número 4 ‘Educación de calidad’, fomentando la cultura y facilitando el acceso equitativo al arte.

La convocatoria ha estado abierta del 1 de enero al 28 de marzo de 2026 y ha reunido propuestas de estudiantes y recién graduados. Las obras han sido evaluadas por un jurado liderado por el estudio creativo Exfigura. Ellos han seleccionado las cinco mejores obras: ‘In-Between’ de Anna Ren, una inmersión narrativa sobre la pertenencia entre entornos naturales y artificiales. También ‘XYZ Sound Sculptures’ de M. Micozzi & H. Prentice, donde el sonido cobra vida y se convierte en estructuras tridimensionales tangibles. El tercer premiado ha sido ‘Libérame en el espacio’ de Yago Pascual, un recorrido simbólico por la arquitectura interior y la identidad. La cuarta seleccionada ha sido la obra ‘Spectro’ de Sofía Escribano, una pieza que utiliza la estética de la moda digital para reflexionar sobre la memoria y el deseo. Finalmente, ‘Stone Age’ de Jordi Cabestany, que plasma una meditación visual que transforma lo virtual en una suerte de "memoria geológica".

SMTH es un programa artístico impulsado por Led\&Go para promover y difundir el arte digital en soportes publicitarios, transformando espacios convencionales en innovadoras plataformas de intercambio cultural y artístico.