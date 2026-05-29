Juicio Rafa Mir: el futbolista y la denunciante ratifican sus versiones

El juicio contra Rafa Mir, celebrado este jueves en Valencia, quedó visto para sentencia. El futbolista y la denunciante mantuvieron sus versiones tras los hechos que se produjeron la noche del 31 de agosto de 2024. La Fiscalía pide más de diez años de prisión para el jugador por un presunto delito de agresión sexual.

La mujer que denunció al futbolista Rafa Mir ratificó que este le agredió sexualmente en dos ocasiones en la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando se encontraban en su domicilio tras haberse conocido en una discoteca. También se juzgó al futbolista Pablo Jara.

La fiscal aseguró que la conducta de Mir es constitutiva de un delito de violación "porque se comete con violencia" y mantiene su petición inicial de penas, que son de diez años y medio de prisión para Mir y tres años para Jara, en ambos casos por sendos delitos de agresión sexual y lesiones.

Ambos acusados solo contestaron a preguntas de sus abogados, y tanto el de Mir como el de Jara pidieron la libre absolución sin cargos de sus clientes al considerar que los hechos fueron consentidos y no existe delito.

Según relató la denunciante, Mir le realizó tocamientos llegando a introducirle los dedos en la vagina en contra de su voluntad. Los presuntos hechos ocurrieron en la piscina del domicilio del futbolista. La mujer contó que llamó a su padre para que fuera a recogerla y salió de la casa, aunque volvió a entrar porque había olvidado el bolso, momento en el que, siempre según su relato, Mir le cogió "fuerte" del brazo para llevarla a un baño, donde, tras echar el pestillo, volvió a besarla y a introducirle los dedos en la vagina.

La otra mujer que denunció confirmó que mantuvo relaciones sexuales con Mir al llegar a la casa. Después relató que cuando su amiga salió por primera vez de la casa, Jara se acercó a ella para realizarle tocamientos a pesar de que ella le pedía que parase.

Los testimonios de la Policía

En su testimonio, dos de los agentes de la Policía Local de Bétera que acudieron al lugar de los hechos relataron que la mujer que denunció a Mir les dijo que "había mantenido relaciones consentidas con el jugador en el baño y que se sintió incómoda cuando le metió los dedos en la vagina y que se lo dijo y que el jugador paró".

"Dijo que no había ido al baño ni coaccionada ni nada", aseguró la agente.

Un agente de la Policía Nacional que acudió al chalet apuntó que cuando llegó, le dijeron que "al parecer" dentro del chalet había una persona que le había pegado un manotazo, aunque señala que él no vio "nada consistente como una lesión, ni sangre ni nada, igual el labio un poco rojo".

Mir, que solo contestó a preguntas de su defensa, defiende su inocencia y asegura que "todo lo que pasó fue consentido; la noche fue así, fluyó así", ha destacado. El jugador dijo que ya mantuvo relaciones sexuales con la denunciante en la discoteca y que esta se enfadó cuando las tuvo con su amiga en su casa.

El futbolista afirmó que ambas mujeres mantuvieron dos discusiones muy fuertes creando una situación "insostenible", pero que él se fue al baño y que, después, ya vio a su amigo Jara lanzándoles la ropa por encima de la valla y que ellas le decían que le iban a denunciar.