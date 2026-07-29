José Santa será el pregonero más joven de las Fiestas Mayores de Elda: ”Es lo mejor que te puede pasar”

Las Fiestas Mayores de Elda, celebradas a principios de septiembre, ya tienen a su pregonero de este año. Será el maestro José Javier Santa Hernández, quien se ha convertido en el pregonero más joven de la ciudad con 50 años recién cumplidos.

Así lo ha anunciado este martes en el acto de presentación el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, como es de costumbre durante el mes de julio, al que también han acudido el concejal de Fiestas, David Guardiola y el presidente de la Cofradía de los Santos Patronos, Ramón González.

El maestro será el encargado de anunciar la celebración patronal el próximo 6 de septiembre y tomará el relevo de la pregonera de 2025, la directora del IES Monastil, Satur Rueda.

El alcalde ha destacado la pasión por Elda que vive José Santa y su gran implicación en los ámbitos educativo, solidario, festero, religioso, cultural, ambiental y formativo.

Por su parte José Javier Santa ha agradecido el nombramiento y ha declarado sentir “respeto” por sumarse a la lista de los ilustres pregoneros de las Fiestas Mayores de Elda. Sobre su pregón ha adelantado que va a hablar “de gratitud sobre todas las personas que han mantenido las fiestas a lo largo de los siglos” y también hablará como maestro sobre los niños y las fiestas dentro de 25 años.