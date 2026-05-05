Joaquín Rocamora se despide del CBM Elche tras diez años al frente del primer equipo

Joaquín Rocamora dirigió su último partido como entrenador del Club Balonmano Elche en Telde. El equipo franjiverde cayó en cuartos de final del playoff por el título de Liga Guerreras Iberdrola ante Rocasa Gran Canaria en una eliminatoria muy ajustada. El conjunto insular le dio la vuelta en Canarias.

El preparador oriolano se centrará desde ya en las 'Guerreras'. Fue nombrado nuevo seleccionador femenino nacional. Un premio para Rocamora tras su trabajo en las bases de la Real Federación Española de Balonmano. En el Elche, se ha proclamado campeón de Copa de la Reina y Supercopa.

Además, en 2024, el CBM Elche logró el título de la EHF European Cup. Es el único título europeo en la historia del club franjiverde. También se ha participado, bajo su mandato, en la European League. Y se quedó a las puertas del título de Liga, con tres subcampeonatos consecutivos.

En total, 342 partidos oficiales en una década desde que debutase en Granollers con el primer equipo. El balance es de 190 victorias, 126 derrotas y 26 empates. Es decir, el de Orihuela ha promediado más de un 50% de triunfos en su periplo como entrenador del Club Balonmano Elche.