EN INMERSÓN LIBRE

Isabel Sánchez-Arán, medalla de bronce en el Mundial de apnea

Obtuvo el récord nacional con una marca de 92 metros y un tiempo de poco más de cuatro minutos

Felipe Canals

Elche |

La española Isabel Sánchez-Arán, en los Nacionales de apnea celebrados en Vitoria.
La española Isabel Sánchez-Arán, en los Nacionales de apnea celebrados en Vitoria. | Europa Press

La ilicitana Isabel Sánchez-Arán sigue en Mytikas (Grecia) participando en el Mundial de apnea. La deportista de Elche ha logrado una medalla de bronce en la modalidad de inmersión libre, consiguiendo también el récord nacional con una marca de 92 metros y un tiempo de 4' 05''.

Sánchez-Arán supera su marca personal, por lo que se muestra muy satisfecha con el metal logrado en inmersión libre. La prueba tuvo lugar la pasada semana y continúa en Grecia, puesto que este miércoles participa en la última modalidad en la que va a competir.

Este lunes estuvo muy cerca de conseguir otra medalla de bronce, pero un error técnico le obligó a ser descalificada y se quedó con la miel en los labios. Tras realizar un buceo limpio, no dio el 'OK' a los jueces en los veinte segundos pertinentes tras salir del agua. Es una de las reglas de la apnea, por lo que fue eliminada.

Isabel Sánchez-Arán finalizará su participación en el Mundial este miércoles. Pondrá fin a su etapa en Mytikas (Grecia) y tiene opciones de medalla en la última modalidad, por lo que la ilicitana tiene fe en traer otra medalla a Elche.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer