Isabel Sánchez-Arán, medalla de bronce en el Mundial de apnea

La ilicitana Isabel Sánchez-Arán sigue en Mytikas (Grecia) participando en el Mundial de apnea. La deportista de Elche ha logrado una medalla de bronce en la modalidad de inmersión libre, consiguiendo también el récord nacional con una marca de 92 metros y un tiempo de 4' 05''.

Sánchez-Arán supera su marca personal, por lo que se muestra muy satisfecha con el metal logrado en inmersión libre. La prueba tuvo lugar la pasada semana y continúa en Grecia, puesto que este miércoles participa en la última modalidad en la que va a competir.

Este lunes estuvo muy cerca de conseguir otra medalla de bronce, pero un error técnico le obligó a ser descalificada y se quedó con la miel en los labios. Tras realizar un buceo limpio, no dio el 'OK' a los jueces en los veinte segundos pertinentes tras salir del agua. Es una de las reglas de la apnea, por lo que fue eliminada.

Isabel Sánchez-Arán finalizará su participación en el Mundial este miércoles. Pondrá fin a su etapa en Mytikas (Grecia) y tiene opciones de medalla en la última modalidad, por lo que la ilicitana tiene fe en traer otra medalla a Elche.