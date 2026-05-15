Inscripciones abiertas para el 10K Conciénciate-Rotary

Ya han abierto las inscripciones para el 10K Conciénciate-Rotary, que tendrá lugar el domingo 7 de febrero de 2027. Esta edición presenta la novedad de que la carrera será organizada por la Fundación Conciénciate, a quien Rotary Club Elche Illice ha cedido el evento que venía promoviendo desde 2015, en virtud de un convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades, por el que Conciénciate asume el compromiso de dar continuidad a la carrera, y Rotary se mantiene como entidad colaboradora. La totalidad de los beneficios de la carrera se destinarán a los proyectos sociales de Conciénciate.

Otra novedad del próximo año consistirá en que, a la carrera de 10 kilómetros se añadirá otra de 5 kilómetros, haciendo posible así la participación de un público más amplio.

“Animamos a todos los aficionados al running a inscribirse en esta carrera, con la seguridad de que además estarán contribuyendo de este modo a ayudar a las personas más vulnerables”, ha señalado Gorka Chazarra, presidente de Conciénciate.

Por su parte, María José Miralles, presidenta de Rotary Club Elche Illice, ha expresado su plena confianza en la capacidad organizativa de Conciénciate, “que asegurará la continuidad de este evento y además garantizará el carácter solidario que ha tenido desde sus inicios”. Asimismo, ha recordado que Rotary Club Elche Illice es un club formado por profesionales y empresarios de la ciudad, que lleva más de 25 años colaborando con entidades y desarrollando proyectos de servicio a la comunidad, especialmente en el ámbito local. “Ya en sus inicios, el club promovió la Carrera de AMACMEC, que también fue cedida a esta entidad tras sus primeras ediciones”, ha añadido.