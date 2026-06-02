El inicio de la remodelación integral del polideportivo del Plá de Elche es inminente

Con una inversión de casi 600.000 euros, en las próximas semanas está previsto que comienzan las obras de reforma integral del polideportivo del Plá de Elche.

Los trabajos adjudicados cuentan con un plazo de ejecución de 10 meses.

Se van a renovar las pistas polideportivas de esa área en las que se va a colocar un nuevo pavimento, siendo reparadas las fisuras que presentan en la actualidad y pintado su señalización reglamentaria. También se va a sustituir el equipamiento deteriorado como canastas, bancos y otros elementos.

Además, se ha proyectado llevar a cabo la rehabilitación energética de cubiertas, con nuevos sistemas de impermeabilización y aislamiento térmico para eliminar filtraciones y mejorar la eficiencia energética del recinto. En este sentido, se va a instalar incluso una planta fotovoltaica para autoconsumo sobre la cubierta plana de los vestuarios. También se va a renovar el vallado de todo el recinto y la actualización de las redes de agua y electricidad.

“Este gobierno municipal sigue cumpliendo promesas”, ha destacado este martes Claudio Guilabert, concejal de Espacios Públicos en el Ayuntamiento de Elche, que ha explicado que durante la ejecución del proyecto se va a compatibilizará las obras con la actividad deportiva.

La iniciativa impulsada también contempla la instalación de un sistema de entoldado en las pistas deportivas para ofrecer sombra en épocas de temperaturas más elevadas y la colocación de nuevas luminarias LED.