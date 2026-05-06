La crónica del tiempo

La inestabilidad meteorológica vuelve a Elche, Crevillent y Santa Pola para quedarse hasta final de semana

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Vista de la ladera del río Vinalopó en Elche desde el puente de Santa Teresa.
Vista de la ladera del río Vinalopó en Elche desde el puente de Santa Teresa. | Onda Cero Elche

Este miércoles, sexto día de mayo, se presenta como una jornada con nubosidad variable en la que no se descarta que por la tarde pueda llover de forma débil y esporádica.

Las temperaturas van a descender un poco, de modo que se espera que el termómetro ronde en Elche y Crevillent los 22 grados centígrados. En Santa Pola se quedará en 20.

Mañana jueves vuelve la inestabilidad meteorológica y parece que la lluvia volverá para quedarse en los siguientes días. Será en cualquier caso puntual y de carácter débil.

Los modelos meteorológicos advierten que el fin de semana podría tener un sábado con lluvias por la mañana hasta las horas centrales y un domingo con nubes y claros y temperaturas en ascenso.

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