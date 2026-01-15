Indignación en el Elche por el arbitraje en La Cartuja

La eliminación del Elche de Copa del Rey en La Cartuja ha dejado un sentimiento de rabia e indignación en el entorno franjiverde. Después de adelantarse en el marcador con un tanto del francés Leo Petrot, el Betis volteó el marcador con un doblete del Chimy Ávila. En el segundo gol verdiblanco se produjo un empujón de Aitor Ruibal sobre Adrià Pedrosa que no fue sancionado.

Es la principal queja de los ilicitanos, aunque no la única. La caída de Pedrosa propició el centro de Ruibal para que Ávila fusilase a Dituro. El VAR no intervino para corregir a Gil Manzano, por lo que el gol del Betis subió al marcador. López Toca no consideró oportuno alertar al árbitro principal.

Sarabia fue diplomático en sala de prensa y se acogió a su propósito de no hablar de los árbitros en 2026. "Hoy me he tenido que tomar diez tilas para cumplir ese propósito", advirtió el preparador franjiverde. El protagonista de la acción, Pedrosa, ironizó sobre la jugada a través de Instagram. También hubo mensajes en redes sociales de jugadores como Marc Aguado o Álvaro Rodríguez.

"No vale la pena seguir dándole vueltas a cosas que no podemos controlar", dijo en Instagram el atacante hispano-uruguayo. El centrocampista, por su parte, expuso que "duele mucho irse de la competición así".

Al margen de la polémica acción del segundo gol bético, en el Elche también consideran que Natan pudo ser expulsado en la segunda parte. Tras ver una cartulina amarilla, protestó a muy pocos centímetros de Gil Manzano durante varios segundos. También en el cuadro ilicitano reclaman un posible contacto en el área del Betis sobre Álvaro Rodríguez en el tramo final.

La última decisión controvertida de Gil Manzano en el partido de Copa fue la expulsión de Eder Sarabia. El entrenador vasco vio la roja directa y el acta lo reflejó de la siguiente manera: "Por el lanzamiento de una botella desde el banquillo hacia el terreno de juego en señal de protesta y al no poder identificarse al autor, se muestra la tarjeta roja al entrenador, como responsable".