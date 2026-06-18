Un incendio en Novelda se salda con un bombero atendido por las asistencias sanitarias y un gato rescatado por la Policía Local

El incendio de una vivienda de la calle Maestro Ramis de Novelda se ha saldado en la tarde de este pasado miércoles con un bombero atendido por las asistencias sanitarias y el rescate de un gato del interior de un piso por parte de agentes de la Policía Local del municipio, cuyos efectivos movilizados al lugar evacuaron a su llegada, por precaución, el edificio en el que está la vivienda siniestrada y los dos colindantes.

El inmueble en el que estaba la vivienda afectada por el incendio testá en la primera planta.

Las llamas se originaron poco después de las 16:30 horas y, según se ha explicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos, comenzó en una de las habitaciones de la vivienda.

Hasta el lugar del suceso se movilizaron dos vehículos de bomberos del parque de Elda y la dotación del retén itinerante de verano que ha comenzado a funcionar esta semana en la comarca del Medio Vinalopó.

Formaron parte del dispositivo en torno a una decena de efectivos de bomberos, que cuando llegaron al lugar comprobaron como el edificio ya había sido evacuado.