Los IES Carrús de Elche y José Marhuenda Prats de Pinoso se suman a la red Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo

El Instituto de Enseñanza Secundiaria (IES) Carrús-‘Francis Mojica’ de Elche y el instituto José Marhuenda Prats de Pinoso se han incorporado al programa nuevas Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, que es una iniciativa promovida por la Eurocámara para acercar el conocimiento de la Unión Europea, sus instituciones y sus valores democráticos al alumnado.

Ya formaban parte de esa red, y lo van a seguir haciendo, los institutos de Elche Severo Ochoa y Sixto Marco, así como el IES La Mola de Novelda.

Con esas nuevas adhesiones, la red valenciana del programa nuevas Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo va a estar integrada durante el curso 2026/2027 por una treintena de centros educativos.

Con ello, la Comunitat Valenciana se consolida como la tercera comunidad autónoma con mayor presencia en el programa.

La secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas y Acción Exterior, Ruth Merino, ha felicitado a los centros seleccionados y ha destacado que el "aumento del número de centros valencianos que participan en el programa refleja el creciente interés de la comunidad educativa por acercar Europa a las aulas y ofrecer al alumnado una mejor comprensión del funcionamiento de la Unión Europea".

Por otro lado, dentro de ese programa europeo, este año va a continuar como Escuela Mentora el IES Sixto Marco.